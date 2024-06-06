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Hatay’da sanayi sitesinde yangın: 5 otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki bir sanayi sitesinde 5 otomobilde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Hatay’da sanayi sitesinde yangın: 5 otomobil kullanılamaz hale geldi
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sanayi sitesindeki 5 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirhanenin önünde duran araçlardan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle 5 otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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