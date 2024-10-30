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Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay alınacak
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay istihdam edilmesine ilişkin ilanın yayımlandığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Muvazzaf subay nedir?

926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve sayfanın müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylara muvazzaf subay denir. 

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