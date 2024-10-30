TUSAŞ teröristlerinin Ankara'ya nasıl geldiği ortaya çıktı

Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden Ankara Polatlı'ya geldikleri belirlendi.

İki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacı durumu ilçe polisine bildirince ortaya çıkan detayda teröristlerin Kangal'a beyaz bir kamyonetle geldikleri, lokantada yemek yedikten sonra tuttukları ticari taksi ile Polatlı'ya gittikleri tespit edildi. Taksi sürücüsü A.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlçeye beyaz kamyonet ile gelmişler

Sabah'ın haberine göre teröristleri televizyonda görünce tanıdığını söyleyerek ihbarda bulunan bir lokanta görevlisinin polise bildirmesiyle ortaya çıkan gelişme sonrası 2 teröristin ilçeye başka bir yerden beyaz bir kamyonet ile geldikleri tespit edildi. O kamyonetin nereden geldiği ise henüz belirlenemedi.

Kangal'dan taksi tutup Polatlı'ya gittiler

İddiaya göre iki terörist; o kamyonet ile gelip bir süre ilçe merkezinde durduktan sonra bir lokantada yemek yedi. Ardından Kangal'dan Ankara'ya gitmek için otobüsleri araştırmak üzere birkaç otobüs yazıhanesini gezdi. Otobüs bulamayınca Kangal'dan taksi tutup Ankara'nın Polatlı ilçesine gitmeye karar verdi.

Taksici sorgulanıyor

Kiraladıkları taksi ile Ankara merkeze kadar gelen teröristler, yaklaşık 12 bin lira da taksi parası ödedi. Polisin yaptığı çalışmada 2 teröristi Ankara'ya götüren taksinin plakası, tespit edilerek taksi sürücüsü A.O. sorgulamak üzere emniyete götürdü.

A.O'nun işlemleri devam ederken polisin, iki teröristin bir önceki hareket noktalarının neresi olduğunu ve o kamyonetle nereden geldiklerini araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi.