29 Ekim 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango 29 Ekim Sonuçları

Cumhuriyet’in 101. yaşı tüm Türkiye’de 29 Ekim’de coşkuyla kutlandı. Bununla birlikte Millî Piyango İdaresi, bu özel gün için çekiliş düzenledi. 29 Ekim gecesi ise düzenlenen çekilişin sonuçları açıklandı. Peki 29 Ekim 2024 Milli Piyango Sonuçları nereden bakılır, Milli Piyango sonuç öğrenme sayfası…

29 Ekim özel çekilişi millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayınla gerçekleşti. İşte Milli Piyango bilet sorgulama, sonuç ekranı…

MİLLİ PİYANGO 29 EKİM SONUÇLARI

Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi 29 Ekim Salı, saat 17.30’da başladı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı.

Buna göre çekilişte kazandıran numaralar şöyle sonuçlandı:

0-4-3-1-9-3-3

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA (29 EKİM)

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