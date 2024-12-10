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Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan 6 asker için Süleyman Demirel Havaalanı'nda tören düzenlenecek ve cenazeleri ailelerine gönderilecek.

Haber Merkezi
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Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak
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Isparta'da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden 2 askeri helikopterden biri boş araziye düştü.

Kazada, UH-1 tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 personel, saat 10.00'da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) Kayseri, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in (26) Nevşehir, Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) Aydın, Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) Samsun, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) Rize ve Astsubay Çavuş Taha Nergis'in (24) naaşının ise Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

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