 Hemşire eski eşini arabasında öldürdü, intihar etti: Kızları gözyaşlarına boğuldu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hemşire olan Saniye Arslan (40) nöbete gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada boşandığı eşi İhsan Uğurlu da (61) otomobilin içerisine bir anda bindi. İkili bir süre sonra konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İhsan Uğurlu tabanca ile Saniye Arslan’ı başından vurdu. Ardından Uğurlu aynı tabanca ile kendini başından vurarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Yüreğir Devriye Ekipleri araç içerisinde 2 kişinin tabanca ile vurulduğunu görünce bölgeye 112 Sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saniye Arslan’nın kızı annesinin ölüm haberi alınca olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.