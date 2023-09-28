İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Topuz'un cenazesi öğle vakti Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Topuz'un vefatının basın ve düşünce dünyası için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Eserleriyle, araştırmalarıyla, yazılarıyla birden fazla kuşağa örnek oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topuz'un her yönüyle cumhuriyetin simgesi isimlerden biri olduğunu kaydederek, "Elbette üzüntülüyüz ama bir yanıyla da cumhuriyetimizin böyle çok kıymetli insanları var. Onları rahmetle, minnetle anıyor olmak, böyle bir toplum olmak bizim için kıymetli." diye konuştu.

Taziyeleri kabul eden Ayşe Topuz, eşinin gençler için elinden gelen her şeyi yapmak isteyen ve onları çok önemseyen biri olduğunu dile getirdi.

Eşinin gençlerle birlikte olmayı daha çok tercih ettiğini, kendi yaşıtı dostları ve arkadaşlarının da bulunduğunu anlatan Topuz, "Ama gençler onun için o kadar kıymetliydi ki onlarla hep genç kaldı, enerjisini diri tuttu. Ben hayat arkadaşımı, hayatımı kaybettim. O nedenle zor bir süreç." ifadelerini kullandı.

"Biz ondan çok şey öğrendik"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hıfzı Topuz'un hem basının hem de edebiyatın belleği olduğunu belirtti.

Topuz'un eski ile bugün arasında bağ kuran köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Olcayto, "Biz ondan çok şey öğrendik. Gazetecilikte bayağı yol aldığım bir sırada Hıfzı Hoca ile yollarımız kesişti, ondan sonra hep ustam saydım çünkü ondan pek çok şey öğrendim." dedi.

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise çok değerli bir meslek büyüğü ve ağabeyleri olan Topuz'u kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Topuz'un son iki yıla kadar tüm toplantılarına katıldığını aktaran Güneş, "Genç kuşakla kıdemli kuşak arasında köprü kurdu. Gazeteciliğin bağımsız ve etik kurallarla yapılması için mücadele eden insanlardan biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Rutkay Aziz de Topuz'un uluslararası bir değer olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyetin bütün değerlerine sonuna kadar sahip çıktı ama bence en önemlisi 100 yaşına kadar ilkeli, onurlu, namuslu, dürüst ve yalansız yaşadı." şeklinde konuştu.

Törene merhum Hıfzı Topuz'un oğlu Kerem Topuz, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve basın camiasından pek çok kişi katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve törene katılanlar, Topuz'un ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Topuz'un naaşı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hıfzı Topuz kimdir?

İstanbul'da 1923'te dünyaya gelen Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Çeşitli gazetelerde çalışan Topuz, çok sayıda kitaba imza attı.

Topuz'un kaleme aldığı romanlar şöyle:

"Meyyale", "Taif'te Ölüm", "Paris'te Son Osmanlılar", "Gazi ve Fikriye", "Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü", "Devrim Yılları", "Tavcan", "Özgürlüğe Kurşun", "Kara Çığlık", "Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl", "Hava Kurşun Gibi Ağır" Nazım Romanı, "Elbet Sabah Olacaktır" Tevfik Fikret Romanı, "Vatanı Sattık Bir Pula" Namık Kemal Romanı, "Çılgın ve Özgür" Neyzen Tevfik Romanı, Şanlı Kanlı Yıllar", "Nevbahar", "Paris Sürgünü"

İnceleme ve araştırma eserleri

"Fransa'da Gazetecilerin Statüsü ve Asgari Ücret", "Information Internationale dans la Presse Turque", "Basın Sözlüğü", "Kara Afrika", "100 Soruda Basın Tarihi", "Seçim Savaşları", "Uluslararası İletişim", "İletişimde Karikatür ve Toplum", "Lumumba", "Kara Afrika'da İletişim", "Basında Tekelleşmeler", "Yarının Radyo TV Düzeni", "Türkiye'de Seçim Kampanyaları", "Siyasal Reklamcılık", "Kara Afrika Sanatı", "Hoşgörü", "Başlangıcından Bugüne Kadar Dünya Karikatürü", "Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları", "Türk Basın Tarihi", "Büyülü Afrika"

Anı türünde kaleme aldığı eserler ise şunlar:

"Konuklar Geçiyor", "Parisli Yıllar", "Eski Dostlar", "Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris", "Fikret Mualla", "Başın Öne Eğilmesin", "Paris 68, Bir Devrim Denemesi", "Nişantaşı Anıları", "Bana Atatürk'ü Anlattılar", "Gülümseyen Anılar", "Ardından Yıllar Geçti", "Paris'te Bir Türk Ressamı, Fikret Mualla", "Atatürk Sesleniyor", "Bir Zamanlar Nişantaşı'nda", "Anı ve Mektuplarla Melih Cevdet Anday"