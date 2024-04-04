HSK, ‘Abdullah Zeydan’ kararı veren mahkeme hakkında inceleme başlattı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
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Van Büyükşehir Belediyesi'ni yaklaşık 130 bin oy farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması ardından YSK'nin mazbatayı Zeydan'a geri vermesi gündemdeki yerini korurken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Zeydan kararı veren mahkeme için harekete geçti.
DW Türkçe'nin haberine göre HSK, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.