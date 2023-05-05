HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bizi bayraktan rahatsız gibi lanse etmeye çalışıyorlar

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Şu bayrak (Türk bayrağı) 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. Kim bu milleti etnik temelde ya da mezhep temelinde birbirinden ayırıp, birilerine karşı kışkırtıp, birbirine düşürmeye çalışıyorsa, onlar bu milletin düşmanlarıdırlar. Biz onların bu oyunlarına gelmeyeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Önlerindeki seçimde, ülkenin cumhurbaşkanını seçeceklerini anımsatan Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat emin olunuz bu seçim sadece cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece milletvekilliği seçimi, sadece önümüzdeki beş yılın idarecilerini tayin etme seçimi değildir. Çok daha ötesi var. Önümüzdeki 100 yıla yön verecek bir seçim yapacağız. Allah'ın izniyle bu 100 yılın daha müreffeh, daha güçlü, birliğini, beraberliğini sağlamış, gücünü bütün dünyaya kabul ettirmiş, ekonomist dergisinin kapağını yırtmış, başka bir kapak yapmış bir seçim olacak. Öyle bir Türkiye'yi hazırlayan bir seçim olacak. Bir tarafta 21 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya götüren bir Cumhurbaşkanı'mız var. Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş. Öte tarafta Altılı Masa'nın sonra yedeğin de devreye girmesiyle yedili masanın adayı var. 14 Mayıs günü, tıpkı 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi memlekette taş koymayı beceremeyen, milleti ayrıştıran, etnik temelde, mezhep temelinde ayrıştıran, milletin örtüsüyle inancıyla kavgalı, milletin tarihine cahil, milletin örfüne yabancı, halka tepeden bakan o zihniyet, 14 Mayıs 1950 günü milletten bir ders aldı. Millet ona bir mahkumiyet kararı verdi. Onu muhalefete mahkum etti. İnşallah bu mahkumiyet ebet müddet olacaktır."

Yapıcıoğlu, muhalefetin 1950'den bu yana iktidara gelemediğini ve yine gelemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 20-25 bandına sıkışmışlar, oradan çıkmak için yanlarına yedekler alıyorlar. Buradaki yedekleri yetmemiş olacak ki dışarıda da yedekleri var. Kim var, Amerika var mı, İngiltere var mı, Almanya var mı, Fransa var mı, Ermenistan var mı, Yunanistan var mı, İsrail var mı? Yedi mi etti? Yedi artı yedi bir reis eder mi, etmiyor değil mi, etmez. Etmediğini bildikleri için bu sefer Cumhur İttifakı'nın içerisine fitne sokmaya çalışıyorlar."

"Bizi bayraktan rahatsız olan insanlar gibi lanse etmeye çalışıyorlar"

Trabzon'da kim olduklarını bildikleri provokatörlerin halkı galeyana getirdiğini anlatan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef dün Trabzon'da bazı provokatör, biz kim olduklarını, rozetlerinin ne olduğunu da hangi partinin adına orada olduklarını da biliyoruz, halkı galeyana getirerek, provoke ederek güya bizi bayrak düşmanı gibi, bayraktan rahatsız olan insanlar gibi lanse etmeye, öyle tanıtmaya çalışıyorlar. Biz orada söyledik, daha önce söyledik, dün söyledik, yarın da söyleyeceğiz. Bu meydanda bir kez daha söyleyelim. Şu bayrak (Türk bayrağı), 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. Kim bu milleti etnik temelde ya da mezhep temelinde birbirinden ayırıp, birilerine karşı kışkırtıp, birbirine düşürmeye çalışıyorsa, onlar bu milletin düşmanlarıdırlar. Biz onların bu oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmayacağız. Biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Batıda kim var, Pensilvanya var. Doğuda kim var, Kandil var. Onlar da destekliyor mu? Ama yetmiyor. Şimdi onlar özellikle Kandil ile Pensilvanya'nın üzerine bir şal örtmek için, bunu gizlemek için işi başka taraflara çekip bizim üzerimizden akıllarınca Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı vurmaya çalışıyorlar ama nafile. Bu tuzaklara bu millet düşmeyecek Allah'ın izniyle. Özellikle de 14 Mayıs günü sandıklarda bu fitnecilere, bu terör sevicilerine, bu Kandil'den destek alanlara, bu Pensilvanya'ya göz kırpanlara iyi bir ders verecek."

Yapıcıoğlu, Millet İttifakı'nın Erzurum'a gelince miting yapamadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın sandık kurulsa inşallah birinci turda bu işi bitireceğiz. (Muhalefet) Şu anda dua ediyor, 'İnşallah en azından fark az olsun.' diye. Fark az olursa, 'Biz kazanmıştık onlar hile yaptılar, hileyle bizden aldılar.' diyecekler. Öyleyse öyle bir oranla bu seçimi sonuçlandırmalıyız ki en azından 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranla Cumhurbaşkanı'mızı yeniden göndereceğiz ki onlar artık 'Hileyle aldılar.' diyemesinler. Çünkü fark az olursa, onlar sadece hile yaptılar demekle kalmayacaklar. Sokakları hareketlendirmek ve başka bir fitne çıkartmak için kullanacaklar."