Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kimdir?

Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada yaptığı son paylaşımında dedesi ve anneannesi Hülya Koçyiğit ile beraber oldukları pozu paylaşıp altında "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şu an , sol tarafın 30 sene öncesi" notunu düştü. Sosyal medya ikiye ayrıldı, kimileri Aslışah Alkoçları Hülya Koçyiğit’in 30 yıl önceki haline benzetirken kimileri şimdiki haline benzetti. Peki, Aslışah Alkoçlar kimdir? İşte merak edilen sorunun detayları…

Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunudur. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitimini tamamladı. Alaçatı'da ailesinin köklü mesleği olan otelcilik mesleğini sürdürmek adına beş odalı bir butik otel açmıştır.

2021 Ocak ayında moda ve gıda sektörüyle ilgilenen iş insanı Kaan Demirbağ ile nişanlandı. 5 Şubat 2021 cuma günü nikah masasına oturdu. Genç çift evlendikleri yılın ekim ayında da ilk oğlu Cem'i kucağına aldılar. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamışlardı. Aslışah Alkoçlar, geçen aylarda ikinci çocuğunu Ada’yı dünyaya getirmişti.