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Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün hastanede devam edecek." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'de bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yoğun bakımdan çıktığını, tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Örs'ü, kaldırıldığı Güven Hastanesinde ziyaret eden Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

 

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