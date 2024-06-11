Huzurevinde skandal! Hastaya şiddet uygulayan personel tutuklandı

İstanbul Kavacık'ta huzurevi sakinlerine eziyet ettiği sosyal medya görüntülerine yansıyan kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “Kavacık'ta bir huzurevinde şiddet görüntüleri” başlığıyla yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamaya göre emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.