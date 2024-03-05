İBB Başkanı İmamoğlu: TRT, bu iktidarın utanç nirvanasıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine giden süreçte seçim çalışmaları hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Adayların medyadaki görünürlükleri hakkında konuşan İmamoğlu "Medya asimetrisi yaşıyoruz. Kampanyamız başta devletinki olmak üzere birçok kanal tarafından parasıyla dahi anlatılamıyor. TRT meselesini utanç kavramının nirvanası olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi'nden Başak Kaya'ya konuşan İmamoğlu, İstanbul’un birçok önemli, projesinin bakanlık onayına takıldığını belirterek, tüm baskılara rağmen iktidarın yıllarca yapamadığı çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. İmamoğlu, "Biz onların döneminde yaptıkları iş ve kasaya giren parasal değerler anlamında yarı fiyatına iki kat iş yaptık" dedi.

"Siyasi erkin utanç madalyası"

Ekrem İmamoğlu, medya ortamının adaletsizliğine dikkat çekerek, kampanya süreçlerinde karşılaştıkları zorluklardan bahsetti.

İmamoğlu, "Medya asimetrisi yaşıyoruz. Bu bizi yoruyor. Kampanyamız başta devletin kanalında belli kanallar tarafından parasıyla dahi anlatılamıyor"ifadelerini kullandı.

Özellikle TRT'nin tutumunu eleştirerek, "TRT meselesini utanç kavramının nirvanası olarak görüyorum. Siyasi erkin utanç madalyası göğüslerinden duracak" dedi.

"Bir çok meslek alanında kadınların varlığı İstanbulluya moral kattı"

Bir önceki yerel seçim sürecine de değinen İmamoğlu, kendisinin TRT'ye davet edilmesine rağmen, yaşananların beklenenin aksine olduğunu vurguladı: "Bir önceki yerel seçim sürecinde TRT’ye alt etmek için davet edilmiştim ama kendileri alt edildi." Ayrıca, kadın yöneticilerin pozisyonu üzerinde duran İmamoğlu, "Kadın yönetici sıfır noktasındaydı, şimdi kat kat fazla noktadayız. Bir çok meslek alanında kadınların varlığı İstanbulluya moral kattı" şeklinde konuştu.

"Kurum, İstanbullu'yu aldatıyor"

Kentsel dönüşüm ve çevre politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Birçok şeyi tedavülden kaldırdık. Yeşil alanlar yapılaşmaya açılmadı, torpilli alanlar imara açılmadı" dedi ve ekledi: "Denizle birleşen meydanlar yok. Boğaza akan derelerde kurban kanı yok. Adalarda fayton, Kurbağalıdere sorunu yok." Ayrıca, önceki dönemlerde eleştiri konusu olan ve torpilli vakıflara kiralanan alanlarla ilgili olarak da, bu tür uygulamaların kendileri döneminde gerçekleşmediğini belirtti.

AK Parti döneminin belediyecilik anlayışına da değinen İmamoğlu, "AKP belediyeciliğini gündemden kaldırdık. Yarı bütçeyle misli misli fazla işler ürettik" şeklinde konuştu. Kanal İstanbul projesi hakkında, "Kanal İstanbul’u da gündemden kaldırdık.

Murat Kurum’un da gündem değiştirmesine neden oldu" ifadelerini kullanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, projenin hükümetin gündeminde olmasına rağmen İstanbullu'ları manipüle ettiğini şöyle anlattı:

"Toplumu aldatan bir aday gündemimizde yok diye geçiştiriyor. Cumhurbaşkanı gündeminden düşürmez."

"Hesap bakiyemiz neredeyse sıfırdı"

130 dolarlık 200 TL’nin bugün 6 dolar olduğuna da dikkat çeken İmamoğlu, "O kadar yoksullaştık ki… İBB’nin her zaman kurla hareket etmesi gereken borçları vardır. Kur zararımız 69.9 milyar lira. Bu tutar İBB’nin üç yıllık gelirinin toplamına eşit. Yoğun bir yatırım dönemini, metro sürecine rağmen, borçlanmalara rağmen aynı borç yapısı ile devam ediyoruz. 31 milyar liralık kredi kapattık. Metro gibi sermaye yatırımları 101.7 milyar lira. 2023 sonu itibariyle hesabımızdaki bakiye 27.2 milyar lira. 30 Haziran’da neredeyse sıfırdı ve banka hesaplarında para da yoktu. Ataköy metro hattının kredisi vardı hesapta. Hazine payı olan 1 milyar liralık para seçimden on gün önce kanunsuz ve hukuksuz olarak hesaba yatırıldı. Toplam 1.6 milyar lira 14 Haziran’da yatırıldı borçlar ödendi o zaman. Geldiğimizde 6 milyon lira vardı hesapta. Toplam maaş ödemesi o zaman 257 milyon lira civarındaydı" dedi.

"Bu zorluklara rağmen onların 10 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık"

İmamoğlu, "Bu zorluklara rağmen onların 10 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık" derken şu şekilde devam etti sözlerine:

"İETT sübvanse oranımız 12 milyar 231 milyon liraya ulaştı. Bu yıl 20 milyar lirayı aşar. İSKİ tarihinde olmayan, beş yılda çok ciddi altyapı yatırımlar yaptık. Sel ve su baskını yaşamadık. Bir bölüm kaldı, ihale yaptık, 1 milyar liralık yatırım yapılacak. Belediye meclisinde borçlanma taleplerimiz kabul edilmedi. Bütçede 6 milyar kabul edildi 1.9 milyar lirası geçti. 4 projemiz Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı bekliyor. Katı atık yakma tesisleri gibi önemli ve 6 ay bir yıl bekleyen projeler var. Tek bir kuruş talebimize olumlu dönülmedi. Bu zorluklara rağmen onların 10 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık."