İBB duyurdu: Bayramda ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan Cuma akşamı başlayacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklar tamamlandı.

10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200’ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.

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