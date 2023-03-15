İBB İstanbul İl Jeoloji Haritası oluşturdu: Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fay hatlarına ilişkin İstanbul İli Jeoloji Haritası oluşturdu.

İstanbul İl Jeoloji Haritası depreme karşı zemininizin dayanıklılığı hakkında bilgi verirken, bina bazında noktasal tespit yapılabilen haritada adres ve kapı numarası yazarak bilgi almak mümkün hale geldi.

Haritada, sağlam kaya; yumuşak kaya ve çökeller gösterilerek İstanbulluların ikamet ettikleri, çalıştıkları, okul okudukları ya da kamusal hizmetleri aldıkları binaların zemini hakkında bilgi alınması sağlanıyor.

İstanbul’un jeoloji haritasında kahve-kırmızı-mor-pembe renkler çok sağlam kaya; yeşil-açık kahve renkler sağlam kaya; sarı renkler yumuşak kaya; gri-beyaz renkler zayıf-gevşek çökelleri simgeliyor.

Haritanın sağ üst köşesindeki görselde, jeolojik kısaltmalara ilişkin açıklamalar bulunuyor. Haritanın sağ üst köşesinde açıklanan renklerden soldaki ilk sütunda sarı renkli alanlar yumuşak kayaları, gri renkler ise en zayıf zeminleri temsil ediyor. Geri kalan 4 sütun ise sağlam-çok sağlam kayaları gösteriyor.

Görsellerde jeolojik formasyonlar risklerine göre az riskli ve çok riskli olarak iki grupta sunuluyor.

Adresin zemin yapısı öğrenilebiliyor

İBB tarafından paylaşılan haritanın üzerinde tam adresi bulmak mümkün. İnternet sitesi olarak paylaşılan ve harita ile adres bulma seçeneğinin bir araya getirildiği platformda tek yapılması gereken sol üstte yer alan “Beni bul” butonuna tıklamak.

İstanbul dışında da İstanbul’da bulunan bir konumun zemini görülebiliyor. Bunun için de yine sol üstteki mercek sembolüne tıklayıp adres yazmak gerekiyor. Adresi yazıldığında çıkan seçeneklerden seçim yapılabiliyor.