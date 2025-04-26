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İBB operasyonlarında yeni dalga: Gözaltılar var

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ye yönelik operasyon kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri Alpay ve Başa’nın evinde arama yapıyor.

Haber Merkezi
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İBB operasyonlarında yeni dalga: Gözaltılar var
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Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İBB’ye yönelik operasyon kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar kapsamında polis ekipleri Alpay ve Başa’nın evinde arama yapıyor. 

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