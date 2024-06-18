İçişleri Bakanlığı'ndan Turgut Altınok'a soruşturma iddiası

Yerel seçim sürecinde mal varlığıyla gündeme gelen Turgut Altınok hakkında, Keçiören Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından sessiz sedasız soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığına göre, Keçiören Belediyesi’nin başkanı seçilen CHP’li Mesut Özarslan’ın yaptığı tespitler üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi ve Turgut Altınok hakkında soruşturma başlattı.

İddiaya göre Altınok, Keçiören Belediye Başkanı iken yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait parti araçlarının akaryakıtını belediyeden karşılamış. AK Parti’nin seçim araçlarına verilen akaryakıtın mali değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

Belediyede soruşturmaya başlayan İçişleri Bakanlığı müfettişinin belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.’yı açığa aldığı belirtildi. Belediyedeki iş bölümü çerçevesinde söz konusu uygulamayla ilgili imza yetkisinin S.K.’da olması nedeniyle açığa alma işleminin gerçekleştiği ileri sürüldü.

Yine iddiaya göre ilçe belediyesi olmasına rağmen TV ve radyo kanalı kurduran Altınok, iki kuruma da 3.5 yıl içinde 4.5 milyon liralık alt yapı harcaması yaptı, personelin maaşı da belediyeden karşılandı. Altınok’un matbaa işleri ve ilçedeki büyük ilan panolarına yönelik bütçeden yüklü harcama yaptığı da ileri sürüldü.