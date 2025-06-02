İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüs kullanılamaz hale geldi
Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen Ö.K'nin (35) kullandığı 29 D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tarabya Bayırı Caddesi’nde seyir halinde olan, Ö.K. (35) idaresindeki 29 D hattında çalışan 34 HO 1938 plakalı özel halk otobüsünün motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden şoför, otobüsü kenara çekip yolcuları tahliye etti.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü
Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, sürücünün çeşitli suçlara ilişkin emniyette 2 kaydı olduğu öğrenildi.