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İETT otobüsünün çarptığı bina yıkılıyor

Pendik'te İETT otobüsünün önceki gün çarptığı binanın yıkımına başlandı.

Haber Merkezi
AA
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İETT otobüsünün çarptığı bina yıkılıyor
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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Orhangazi Mahallesi'ndeki olayın ardından trafiğe kapatılan caddeye yıkım için iş makineleri getirildi. Binanın yıkımına başlandı.

Olay

Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın, otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü.

Bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirilerek, İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

 

 

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