İETT'den Sarıyer ve Çatalca ilçeleri için yeni ek sefer

İstanbul’da toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiren ve 1 günde 62 bin farklı sefer ile yaklaşık 5 milyon yolcu taşıyan İETT, 345 bin kişinin yaşadığı Sarıyer ilçesinde 244 ve yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Çatalca ilçeleri için 40 olmak üzere 284 farklı yeni sefer hizmete başladı.

Toplam 244 sefer artırımı gerçekleştirildi

İETT’nin Ek Seferleri / Sarıyer: K3 Kağıthane Garajı – Vadi İstanbul hattında 102 yeni sefer; 41SF Sarıyer – Fatih Sultan Mehmet, 59HS Hacıosman Metro – Sarıtepe Kampüs ve 59 RK Rumeli Hisarüstü – Sarıtepe Kampüs hatlarında toplam 44 yeni sefer; 29T Tarabya Üstü – Darüşşaka / İstinye hattında 11 yeni sefer ve 41A Ayazağa – 4.Levent Metro hattında 18 yeni sefer başta olmak üzere Sarıyer İlçesi’nden geçen diğer hatlarda yapılan ilaveler ile birlikte toplam 244 sefer artırımı gerçekleştirildi.

İETT’nin Ek Seferleri / Çatalca: 403 Çiftlikköy – Çatalca hattında 40 yeni sefer, 401 Çatalca – Avcılar hattında 26 yeni sefer, 404 Karacaköy – Çatalca hattında 6 yeni sefer olmak üzere 40 yeni sefer hizmete başladı.