İki belediyede usulsüzlük iddiası: 58 gözaltı
Adana'nın Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 58 kişi gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerinin, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattığı bildirildi.
Bu kapsamda ekipler Seyhan ve Çukurova belediyelerine ve 61 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.
Polis, belediye çalışanlarının da arasında olduğu 58 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.