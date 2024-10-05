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İki kadını katleden Semih Çelik'in cenaze namazına güvenlik iptali

19 yaşındaki Semih Çelik'in İstanbul Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner toprağa verildi. Korkunç cinayetleri işleyen Çelik'in cenaze namazı ise güvenlik sebebiyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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İki kadını katleden Semih Çelik'in cenaze namazına güvenlik iptali
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İstanbul Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede İkbal'in yakınları fenalık geçirdi

Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Namaz öncesi cami avlusunda bulunan Uzuner'in bazı yakınları fenalık geçirdi. İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.

Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı. Cenazesi kılınan namazından ardından Karlıtepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.

Cenaze namazı iptal oldu

Öte yandan iki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

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