  3. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, bir süredir tedavi gördüğü başka bir rahatsızlık nedeniyle hastanede kontrol altında olduğu açıklandı.

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi.

"Tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede"

Gazeteci Candaş Tolga Işık yaptığı açıklamada "İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil." dedi. 

Ortaylı'nın bugün konuşmacı olarak katılması planlanan ASAM'ın düzenlediği organizasyona bu nedenle katılamadığı öğrenildi.

Ortaylı bugün Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine destek olmak için duruşmaya katılmıştı.

Öte yandan Ortaylı’nın sağlık durumuna dair ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

