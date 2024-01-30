İlk evim konut kredisi son durum bilgisi | Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen ''ilk evim kampanyası'' gündemde olan konular arasında. İlk kez ev alacak olanlara 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası açıklamaları büyük bir fırsat sunuyor. Peki düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar haberimizin devamında...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz haftalarda konut kredileri ile ilgili açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti;

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

İlk defa ev sahibi olmak isteyenler için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.