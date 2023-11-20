İmamoğlu: 2 günde metrekareye 100 kilograma yakın yağmur düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs güzergahındaki beton yol uygulamasını deneyimledi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin eşlik ettiği İmamoğlu, metrobüs yolculuğu öncesinde, Beylikdüzü TÜYAP metrobüs son durağında İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş’tan uygulamayla ilgili detaylı bilgi aldı.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beton yol uygulamasına 2022 yılı itibariyle başladık. 2023 itibariyle de 54 kilometreyi aşan bir kısmını tamamladılar. Kalan kısmını da 2024 yılı içerisinde inşallah tamamlayacağız. Böylelikle, gördüğümüz metrobüs hattında, sadece köprüler ayrı bir imalat şeklinde yürütüldüğü için -ama Haliç ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü- bu iki köprünün dışında, tamamı beton yola dönüşmüş olacak. Beton yolun, asfaltta yaşanan erken bozulmaların ve bundan kaynaklı araç arızalarının önüne geçecek. Bu yaşanan bozukluklar, ne yazık ki bazı zemin kaynaklı kazalara da sebep olabiliyordu. Bütün bunları engelleyici bir çalışmayı yürütmüş olduk. Tabii dayanımı oldukça uzun bir süre. 20 yılı aşkın bir dayanma gücü ve süresi var. Bir başka yönü de yerli, çevreci, bizim ürünümüz. Yani mıcırı bizim ocaklarımızdan çıkıyor. Çimentoyu biz üretiyoruz. Beton tesisi ve bunun AR-GE’sini yapan yine bizim kuruluşlarımız, şirketlerimiz” diye konuştu. Öz kaynak kullanımıyla metrobüs hattına 242 otobüs kazandırdıklarını belirten İmamoğlu, “Önümüzdeki hafta 252’ye tamamlamış oluyoruz. Yani 252 aracımız daha 1-1,5 yaşında araçlarımız şeklinde ve de çok özel donanımlı araçlar bunlar. Bir yandan araçlarını yenilediğimiz, bir yandan zeminini yenilediğimiz bir metrobüs konforunu İstanbullulara yaşatıyor olacağız. Bu yenilikçi adımı atan ve yollarını bu şekilde düzenleyen, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”

İmamoğlu, aynı alanda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu’nun, beton yolun ve yeni metrobüslerin olası kazaların önüne geçip geçmeyeceği ve tasarruf sağlayıp sağlamayacağı yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kazalar azaldı"

Yıllar boyunca düşündüğünüzde, bu aynı zamanda ciddi bir tasarruf. Hem bakımı hem yenilenmesiyle hem araçlardaki -az önce verilen oranları duydunuz- yüzde 15 oranında az hasar veriyor olması, lastik, kaporta ve diğer aksamlarıyla beraber, bütünlükçü baktığınızda çok ciddi tasarrufları olduğunu görebiliyoruz. Tabii kazaları da elbette azaltacak durumu bize yaşatacak metrobüs hattında. Ama şunu söyleyeyim: İETT'yi, İSKİ'yi gündemine alıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadim kurumlarını küçülten, onları aşağılamaya gayret eden muhalefetin bu anlayışını İstanbul'da çok üzülerek takip ediyorum. Bunu muhtelif gazetelere taşıyan… Bakın, bizi eleştirebilir. ‘Şurada kaza oldu’ diyebilirsiniz. Veya işte ‘Şu kazada insanlar -Allah korusun- yaralandı’ diyebilirsiniz. Bu kazalar, Ekrem İmamoğlu'nun döneminde olmuyor sadece. Bu kazalar hep vardı. Yine olacak. Yani sıfır kaza diye bir ortalama dünyada yok. Ama şunu biz iddialı bir şekilde söylüyoruz. Bizim dönemimizde kazalar azaldı. Bizim dönemimizde birçok sıkıntı da azaldı. Fakat daha öncesinde, gerçekten bu kadar düşük seviyeli bir muhalefet dilini biz kullanmadık. Yani otobüs kazasını alıp, başka bir trajik dile taşımadık. Ya da bir belediye başkanına hakaret dili kullanarak, muhtelif basın kuruluşlarında bunu haber haline getirmedik.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini küçültmeye çalışıyorlar"

Bu işin, ben eminim ki bir yerde bir merkezi var. Bazen bakıyorum aynı dille, aynı sıfatlarla… Ekrem İmamoğlu’nun adı-soyadı var mesela. Yani sadece ismini yazarak, manşete taşıyarak, pespaye dili kullanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini küçültmeye çalışıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin… Bakın ‘kadim’ diyorum. İSKİ, neredeyse Cumhuriyetle yaşadı. İETT, Osmanlı döneminin en önemli kuruluşlarından biri olarak bu şehrin hayatına girmiş, 150 yılını aşmış bir kurum. Şimdi bu kurumları aşağılamak… Yetinmiyorlar; neredeyse hayatını, canını feda edercesine, yüz yılları aşkın süredir hizmet eden itfaiyemizi bile küçülten haberler veya birtakım girişimleri yapıyorlar. Bu kötü dillerini ve bu kötü muhalefetlerinin sona erdirsinler. Yani hiç buradan kazançlı çıkmazlar.

İSKİ kurumu, altyapıya büyük bir emek vermiştir. Aralıksız neredeyse iki gün yağmur yağmıştır. Yüzde 15’lere inmiş baraj seviyeleri, bugün itibariyle neredeyse yüzde 23’e çıkmıştır. Yani 8 puan artan bir yağışı almıştır 2 günde ve İstanbul'da tek bir yerde, şehrin altyapısına dayalı su baskını, göllenmeler, trajik durumlar yaşanmamıştır. Yani daha önceki Üsküdar, daha önceki Beşiktaş, daha önceki Kartal, daha önceki Avcılar veya işte Beylikdüzü veya diğer yerlerdeki o sel görüntüleri yaşanmamıştır, 2 günde metrekareye 100 kilograma yakın yağmur düşmesine rağmen. Dolayısıyla biz, doğru işler yapıyoruz. Altyapıya, iş yapıyoruz. Görünmeyen hizmetleri İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Niçin? Konforlu, daha güzel bir yaşam için. Biz, buna devam edeceğiz. Ben onlara da muhalefet olarak kötü dil kullanmamalarını, daha düzeyli, daha seviyeli bir dil kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, uzun yıllar muhalefet olarak bu ülkeye hizmet edecekler, şehre hizmet edecekleri gibi. O muhalefet dilini düzeltmezlerse, muhalefet olarak bile meclislerde bulunamayacak hale ve duruma düşerler."

13 duraklı beyaz yol

Değerlendirme konuşması ve soru-cevap bölümünün ardından gazetecilerle birlikte Beylikdüzü TÜYAP’tan metrobüse binen İmamoğlu, beton yol konforunu 13 durak boyunca deneyimledi. İmamoğlu, bu sırada da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamaya devam etti. İmamoğlu ve gazetecilerin yolculuğu, Avcılar durağında noktalandı.

Metrobüs yolunda konforlu seyahat imkanı sunan ve 21 yıl dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan "beyaz yol" uygulamasının ilk iki etabı, geçen günlerde tamamlandı. 2022 yılında, Yenibosna-Cevizlibağ durakları arasında 15,6 kilometre beyaz yol çalışması tamamlanmıştı. Bu yıl da Beykent ve İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 13 durak ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy arasındaki duraklarda beyaz yol çalışması tamamlandı. Bu iki etabın da tamamlanmasıyla birlikte Avrupa yakasında, 30 durağı kapsayan toplam 54,1 kilometre uzunluğundaki beyaz yol çalışması sona erdi. (ANKA)