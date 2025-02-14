İmamoğlu: Adaylar önümüzdeki hafta gibi netleşecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön kurultayda aday olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, süreçle ilgili Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Hakkında açılan davaların duruşmalarının aynı güne verilme nedeninin "on binlerce insan yığılır baş edemeyiz" düşüncesi olabileceğini söyleyen İmamoğlu, "Hiçbirine gitmeyi düşünmüyorum" dedi. İmamoğlu, "Siyaset yasağı getirilirse ne olacak?” sorusuna da "Bu tehditlere bakarsak önümüzü görme gayreti gerçekten körleştirir. Bunlar benim konsantrasyonumu bozmuyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen bir diğer isim de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ön seçim yarışına katılmayacağını açıklayan Yavaş'ın kulislerde iddia edilen "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" sözlerine yalanlama gelmedi. İmamoğlu, Yavaş'la aralarındaki ilişkiye dair, "Mansur Yavaş Başkanımız da dün de yan yanaydık bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan büyük onur ve gurur duyarım. Hep birlikte milletimizin bu zor günlerinin geride kaldığı, gerçekten milletimizin, başta çocuklarımızın gençlerimizin mutlu olduğu bir geleceği hazırlayacak aktörler olacağız. Başarı hepimizin ve milletimizin olacak. Böyle bir döneme hep beraber yürüyoruz inşallah" diye konuştu.

İmamoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı röportajında şunları söyledi:

"Adaylar önümüzdeki hafta gibi netleşecek"

İmamoğlu, ön seçimin Türkiye’de siyasetin eksenini değiştireceğine inandığını belirterek şunları söyledi:

“Siyasi partinin üyeleri, araya hiç kimseyi koymadan yol haritası belirleme konusunda en üst seviyede bir makam tercihi ile ilgili planlamadır. O bakımdan ‘Demokrasi devrimi’ diye niteliyorum. En önemli kutlama böyle bir demokrasi devriminin partimiz tarafından yapılmasıdır. Adaylar muhtemelen önümüzdeki hafta gibi netleşecek. Ondan sonrası Allah kerim.”

"Davalar benim konsantrasyonumu bozmuyor"

Ekrem İmamoğlu, “Devam eden davaları var. Siyaset yasağı getirilirse ne olacak?” söylemlerine de şu yanıtı verdi:

“Bu tehditlere bakarsak önümüzü görme gayreti gerçekten körleştirir. 2019 adaylığımdan önce bile bunlar konuşuluyordu. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım üzerinden şu yapılacak, bu yapılacak deniliyordu. Ama tereddütsüz dahil olduk. Sonra hayatımızdan davalar hiç eksik olmadı. Bir şey bulamadılar, uydurdukları bir davayla karşımıza dikildiler. Bunlar benim konsantrasyonumu bozmuyor. Vaktimi çalıyor mu? Mecburen çalıyor. Baksanıza aynı güne (11 Nisan) üç tane dava koymuşlar. Bir insan kendi davasına gitmek istese, imkansızlığı önümüze sunmuş oldular. Masumiyet karinesini yerle bir eden ve yargılama düzeni, sistemi darmadağın eden ve de ‘Asla böyle bir dava olmaz’ diyeceğimiz davalarla yargılanan bir durumdayım. Aldığımız ya da alacağımız kararların hiçbirinde ‘Buna göre karar alalım’ diye bir duygu yok. Kararları milletimiz, demokrasimiz, partimiz menfaatine en doğru şekilde alma yönünde kararlıyız. Hiçbirine gitmeyi düşünmüyorum. Bir gereklilik yoksa avukatlarımız gereken savunmayı yapacaktır. Herhalde korktular ayrı ayrı günler olursa on binlerce insan yığılır baş edemeyiz, o yüzden üçe bölelim diye düşündüler.”

Gölge kabine iddialarına yanıt: Masada hiç olmamış düşüncelerin dile getirilmesi kasıtlı

İmamoğlu, kulislerde konuşulan mevcut adayın gölge bakanları değiştireceği, yeni bir kabine ile yola çıkacağı iddiaları için de şöyle dedi:

“Bunların hiçbiri şu an gündemimizde yok. Daha adaylığımızı açıklamadık. Kaldı ki bunlar tabiri caizse bir olay çıkartmak, milletin beynini kurcalama çabasıdır. Bu süreçte, çok düzenli, intizamlı bir şekilde olmuş olan şeyi olduğu gibi anlatan şeffaf bir dönemi arzuluyoruz. Partimizde de öyle, kendi aramızda da öyle, kamuoyuna dönük de öyle. Bu bakımdan bugünden bu mevzular konuşulmaz. Daha partimizin önünde bir ön seçim, parti programı kurultayı var. Aday belirlendikten hemen sonra muhalif partiler, muhalif aktörler, STK’larla görüşmeler var. Bu kadar katılımcı bir modelle şekillenecek bir Türkiye geleceği tahayyülüm var. Tüm bunlar olgunlaşacak ondan sonra böylesi bir iktidarın oluşmasıyla ilgili gelecekte güçlü bir parlamenter sistemi, güçlü bir kuvvetler ayrılığı düzeninin oluşacağı bir döneme hazırlayacak kapsayıcı bir kadrolaşma çalışmaları olacaktır. Ben bunu ‘Milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğimiz bir dönem olsun’ diye tarifliyorum. Bütün bunlar varken gölge kabine gibi konuları konuşmak, yani masada hiç olmamış düşüncelerin dile getirilmesini çok kasıtlı buluyorum. Gündemimde bu sıraladığım konular var.”

"İktidarı mertliğe davet ediyorum"

İmamoğlu, son günlerde birbiri ardına yaşanan soruşturmalar ve tutuklamalarla ilgili de şunları söyledi:

“Medya da zor durumda. Kısıtlamalar, tutuklanmalar, baskılar yaşanıyor. Hiçbirinin ülkemize faydası yok. Uluslararası camiaya baktığımızda bu yapılan işlerin her birisi bir değer kaybı, itibar kaybıdır. Böyle olduğu sürece ülkede gerçekten ekonomi düzelmez, enflasyon düşmez, yoksulluk büyür. Dolayısıyla biz istiyor ve diliyoruz ki bütün bunları bir kenara bırakın, mertçe mücadele edelim. Dürüst bir biçimde, şeffaf bir biçimde mücadele edelim. Millet de ona göre kararını versin. Ben iktidarı mertliğe davet ediyorum, etmeye de devam edeceğim.”

“Mansur Yavaş’la dün de yan yanaydık bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan büyük onur duyarım”

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili de şunları söyledi:

“Biz gerçekten ülke menfaati için yan yana olan, duran, birbirini sevgiyle, saygıyla karşılayan yani başta genel başkanımız olmak üzere Mansur Yavaş Başkanımız hatta diğer bütün dostlarımızın saçının teline bile zarar gelmeyecek şekilde bir yol tariflemeyi hassasiyetle planlıyoruz. Kaldı ki burada Mansur Yavaş başkanımız tabii ki çok özel bir noktada. Benim için de, Ankara halkı için de, milletimiz için de öyle. Dolayısıyla Mansur Yavaş Başkanımız da dün de yan yanaydık bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan büyük onur ve gurur duyarım. Hep birlikte milletimizin bu zor günlerinin geride kaldığı, gerçekten milletimizin, başta çocuklarımızın gençlerimizin mutlu olduğu bir geleceği hazırlayacak aktörler olacağız. Başarı hepimizin ve milletimizin olacak. Böyle bir döneme hep beraber yürüyoruz inşallah.”