İmamoğlu, 'Afetlere Dayanıklı İstanbul' projesini tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afetlere Dayanıklı İstanbul temalı sunum yaptı.

KİPTAŞ tarihinde ilk kez bir sosyal konut projesini zamanından 5 ay erken teslim ettiklerini söyleyen İmamoğlu, Tuzla'da Meydanevler ve Adınlıkevler projelerinde toplam 501 bağımsız birimi teslim ettiklerini belirtti.

İmamoğlu, TOKİ konutları üzerinden isim vermeden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a gönderme yaptı.

İmamoğlu, TOKİ'nin Tuzla'da 2019 yılında başlatılan toplu konutların bulunduğu fotoğraf ile 2020 yılında başlayan KİPTAŞ toplu konutlarının fotoğrafını ekrana yansıtarak şöyle konuştu:

"Bir tarafta 2019 yılında başlayan TOKİ konutları, bir tarafta da 2020'de başlayan KİPTAŞ projesi söz verdiğimiz gibi projemizi iki yıl içinde tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. TOKİ projesi dördüncü yılında ve halen tamamlanmayı bekliyor. Geçenlerde ziyaret ettim. Tamamladığımız bu projelerimizde her noktada mutlak sosyal içerikle bu projelerimizi zenginleştiriyoruz. Tamamladığımız bu projemizde açtığımız kreşimizde de minik çocuklarımızla neşeli dakikalar geçirdik. Aynı bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yeni konut üretiminde 16 farklı noktada 10 bin 39 konutu bu süreçte teslim ettik. Mart ayında tamamlayacağımız projelerle toplam 22 projeye 12 bin konuta ulaşmış olacağız. Ayrıca 5 bin 951 konutun inşasına da devam ediyoruz. Bu ay içerisinde 1250 konutun daha temelini atacağımızı duyuruyoruz."

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her projemizi kopyalayıp, kendi projeleriniz gibi ballandıra ballandıra anlatabilirsiniz. Her projemize çok güveniyoruz. Dünyaya bizim gibi bakmadığınız sürece ne yazık ki bir sonuç almanızı beklemiyoruz. Çünkü çok net bir fark var, siz beton ve rant anlıyorsunuz, biz insan odaklı ve yerinde hizmet anlıyoruz.

İBB'nin davetli olmadığı afet toplantıları organize edildi. Konuyu tüm taraflarıyla çalıştaylar yaptık. Deprem seferberlik planımızı kamuoyuna şeffaf bir şekilde paylaştık. İstanbul jeoloji ve hidroloji haritalarını hazırladık. Bilimsel altlıkları oluştururken bilim insanlarımız, sivil toplum örgütlerimizle, uzmanlarımızla vizyon 2050 planımızı hazırladık. Bir tarafta kamu arazileri imara açılırken diğer yandan 40-50 yıldır vatandaşların imar sorunlarını görüyoruz.

"Sadece 2 alan gerçek riskli"

Bakanlığın riskli ilan ettiği 69 alandan sadece 2'si gerçek riskli alan. Bu çok vahim bir durum. Tabir-i caizse görevinizi kötüye kullanıyordunuz. Bir tarafta büyük hasar ve can kaybına yol açacak yerler varken, kentin kuzey alanına yönlenmişlerdi.

Daha önce söyledim yine söyleyeyim; Kanal İstanbul projesi bir emlakçı projesi, amaç konut pazarlamak. İstanbul ve Türkiye'nin en hayati sorununu kökünden çözebilmek için güçlü kalıcı iş birliğine ihtiyacı var.

6 Şubat depreminden sonra büyük bir başvuru patlaması yaşadık. 15 bin yüksek riskli bina tespit ettik. Yakında tüm İstanbul için bu taramayı tamamlayacağız.

2024-2029 arasında ilk etapta 22 bin konutu dönüştürmek için gaza basacağız. Hedefimiz 50 bin konutu dönüştürmek."