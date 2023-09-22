İmamoğlu: Bu kötü yollardan vazgeçin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Mahalleye 150 Kreş” projesi kapsamında, Ataşehir, Ümraniye, Bahçelievler, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'ne 8 yeni kreşin açılışına katıldı.

Ümraniye'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan İmamoğlu, 15 yıl hapis istemi ile yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında verilen beraat kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, daha önce siyaseten birbiriyle ayrışmış muhtarları bir araya getirdiklerini ve onlarla dayanışma içinde çalıştıklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara onlar aracılığı ile yardımlarda bulunduklarını anlattı.

Türkiye'nin zor bir dönemde sosyal yardımları 5 katına çıkardıklarını belirten İmamoğlu, “Onun yanı sıra muhtarlarımızın da özel tercihi vardır diyerek yoksulluğunu dile bile getiremeyen, anlatamayan insanlarımızın onların kapısını çalıp yardım istediklerinde boş dönmemeleri adına muhtarlarımızı da dayanışmamızın bir parçası kabul ederek onların elleriyle beraber yüz binlerce yardım paketimizi dağıttık ve gözümüz arkada kalmadan bunu yaptık. Biz çünkü insanları birbirinden ayırt eden, sağa sola savuran insanlar olmadık.” dedi.

Muhtarlık konusuna değinmesinin önemli bir nedeni olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz, dönem başladı başlayalı, seçim ortamı da dahil öyle laflar işittik, öyle kirletmeler yaşadık ki bazen bu kötü aklın yaratıcılığıyla ilgili gerçekten ben bile şaşkınlığa uğruyorum her gün. Bu kadar kötülüğe dönük marifet üreten insanlara diyorum, ‘ya biraz da iyiliğe çalışsanız bu ülke çok daha iyi olacak.' Gidip metronun merdivenlerine taş koyarak veya bir demir parçası koyarak onları bozmaya çalışmak ya da yol güzergah üzerinde bir işi, bir sistemi bozmaya çalışmak yani bir kurumu kirletmek, İETT, Halk Ekmek gibi. Saçma sapan girişimlerin içinde bulunmak, koca koca televizyon kanallarını veya medya kuruluşlarını bu işe seferber etmek… Nedir, tek dertleri; Ekrem’i kötü yapalım. Ekrem aşağı, Ekrem yukarı. O kötü insanların kafasına Ekrem kadar taş düşsün diyeceğim ama onu bile diyemiyorum. Ben öyle bir mizanseni kötülük bile olsa onlar için düşünecek bir akla sahip değilim. Yine de öyle bir şey olmasın. Sadece Allah akıl versin diyorum onlara. Başka bir şey diyemiyorum.

Benim Beylikdüzü’nden beri yol arkadaşım olan, sosyal yardımların 5 katına çıkartılması kararında imzası olan, muhtarlarımızın da kardeşliği ve birliği için çalışmaları adına yoğun bir çaba içerisinde olan bir arkadaşım. Şimdi muhtarlık daire başkanımız bugün yargılandığı mahkemeden beraat aldı. Bir hafta önce ise bir savcı, 15 beş yıl hapis cezasıyla ilgili bir mütalaa verdi hakkında. Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum. Yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Yani ben yargıya güvenerek, doğru karar alacağına olan inançla tek cümle de etmemeye gayret ettim. Yoksa içim çok dolu. Ve sonuçta beraat edildi. Beraat etti arkadaşımız. Bir savcı niye böyle yapabilir bilmiyorum. Efendim neymiş? Terör örgütüne yardım etmiş. Yahu Allah aşkına ne Ekrem İmamoğlu’na, ne bir yol arkadaşına, neymiş FETÖ’cüymüş, neymiş PKK’ymış, hiçbir terör örgütüyle yan yana koyabilecek akıl bu ülkede yok. Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına, ne de yol arkadaşları adına buna müsaade edecek bir kişilik değildir.

"Seçime doğru daha neler yapacaklarının sinyalleri"

Bazen yargısız infaz yapma çabası içerisinde olan insanlara sesleniyorum. Neyle yargılandı bu kardeşimiz biliyor musunuz? Bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı üzerinden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Altını çiziyorum. Her bir muhtarıma neredeyse her yıl o kadar kart veriyoruz, yoksullara versin diye. İstanbul’da bine yakın muhtar var. Bunu niye söylüyorum? Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz. O dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok. Ama burada birini 15 yıl tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bu ne biliyor musunuz? Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Yarın Ekrem’e neler diyecekler, Ekrem’in bir kısım yol arkadaşlarına neler diyecekler, neler yakıştıracaklar? İşinize bakın. Buradan sesleniyorum. Kameraya bakarak sesleniyorum. Bu işin başında kim varsa en tepesinden en aşağıya. Bir avuç insan, işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Bugünden bunu ifade edeyim. İşinize bakın, iş üretin. Gelin bizimle marifetinizle, işinizle yarışın. Ben daha iyi yapacağım deyin, bunu anlarız. Ama bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019'da yediğiniz 806 bin farklılık demokrasi tokadının daha alası geliyor 2024 31 Mart'ında. Bu kötü yollardan vazgeçin."

İmamoğlu, açılışını yaptıkları kreşler ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız 8 kreşle, 823 ailenin hayatı kolaylaşacak aynı zamanda. Bu kreşlerde çocuklarımız en modern, en sağlıklı koşullarda yetenekler kazanacak ve hayata yenik değil, eşitlenerek başlayacak. Kreşlerin, böylesi bir tarihi bir dönemde, her yönüyle Cumhuriyet fikrine ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına çok yakışan bir hizmet olduğunun, çok simgesel değeri olduğunun altını çizmek isterim. İBB kreşleri, Cumhuriyet’in çocuklarının eşit ve adil bir biçimde, Cumhuriyet’in çocukları olduğunu onlara hissettirecek şekliyle hazırlanmalarının ana merkezi haline dönüşüyor. Çünkü Cumhuriyet, aslında ilk olarak çocuklara eşitlik ve adalet getiren bir sistemdir. Cumhuriyet, her şeyden önce, imkan ve fırsat eşitliği sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu şehrin bütün çocukları, Cumhuriyet’in çocuklarıdır. Her biri için hak ettikleri değeri onları verme konusunda biz de sorumlu Cumhuriyet yöneticileriyiz. Bunun hakkını vereceğiz. Sonuna kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Bize eşitlik ve toplumsal adalet duygusunu, Cumhuriyet’in kazandırdığını aslında hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet’in değerini bilen, Cumhuriyet’in ilke ve ideallerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirmekle de yükümlüyüz.

KDV dahil aylık 1200 lira ücret

Hemşerilerimizin çok zor bir ekonomik dönemde aile yaşamlarını sürdürdüklerinin farkındayız. Attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her hizmetin, bir yanıyla da bu ekonomik zorlukları ortadan kaldıran, hafifleten çalışmalar olduğunu söylemek isterim. Biz, örneğin burada, KDV dahil aylık 1200 lira ücret alıyoruz. Bu, bugünün ekonomik koşullarına göre çok düşük bir ücrettir. Ama biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte bugünün ekonomik koşullarında ihtiyacı olan ailelerimizin bu desteği almalarıyla, çocuklarını kreşlere vermelerini sağlama amacıyla yapıyoruz. Ama bu tam da aslında iktisadı önde tutan, tasarruflu ve bereketli bir bütçeyi yönetme kabiliyetini ortaya koymanın karşılığı. İşte bu sebeple biz, binlerce çocuğumuza bu şekilde, bu mali düzenle eğitim veren bir kurum oluyoruz. Yine 5 binin üzerinde gencimizi yurtlarında barındıran bir kurum oluyoruz. Yine çok düşük bir ücretle, 8-10 ayda milyona yakın insanı misafir eden Kent Lokantaları’nı açıyoruz. Yine 500 bine yakın annenin, 0-4 yaş arası çocuğunu kucağına alıp, kartıyla beraber bu şehri ücretsiz dolaşmalarını sağlıyoruz. Yine daha önce hiç yokken, -kreş hiç yoktu, burs hiç yoktu, yurt hiç yoktu- şimdi 75 bin gencimize burs dağıtacağız. Ve bunların hiçbirisine dışarıdan bir el girmeyecek. Tamamen adil bir sistem içerisinde çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize bu fırsatı tanıyan, eşitlikçi bir yönetim olacağız. Bu karakterden ve kimlikten asla vazgeçmeyeceğiz."

28 ilçede 65 kreş

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, bağışçılar ve protokolde yer alan isimlerin katılımıyla, 8 farklı ilçedeki 8 yeni kreşin toplu açılışI gerçekleştirildi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, sembolik açılışın yapıldığı Ümraniye Aşağı Dudullu Yuvamız İstanbul Kreşi’ni gezerek, minik öğrencilerle renkli sohbetler gerçekleştirdi. İmamoğlu, kreş gezisinin ardından, bölgede kurulan Halk Süt standında vatandaşlarla buluşarak, anı fotoğrafları çektirdi. dağıttı. Atılan 8 temelle birlikte, İstanbul genelindeki İBB kreşlerinin toplam sayısı 65’e yükseldi. Açılan 823 kapasiteli 8 yeni merkezle, toplamda 28 ilçede 65 kreşe ve 6.042 öğrenci kapasitesine ulaşıldı. (ANKA)