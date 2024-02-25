İmamoğlu ile Kurum arasındaki 'davet' polemiği: Mitingde davet mesajını ekrana yansıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemler Hattı’nın yarın yapılacak açılış törenine davet edildiğini açıklamıştı. İmamoğlu, "İlk kez Ulaştırma Bakanlığı tarafından Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildim” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum ise dün Sivaslılar Buluşması’nda, İmamoğlu’na davet gitmediğini söylemişti. Kurum, “Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış” demişti.

Murat Kurum’un açıklamasına bugün İBB Başkanı İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları açılışında yaptığı konuşmada, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın davet mailini ekrana yansıttı. İmamoğlu, "Bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem" ifadelerini kullandı.