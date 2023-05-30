İmamoğlu: Öğrenilmiş çaresizlikler defterimde yok

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümünü birçok ilçede farklı etkinliklerle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Maltepe’deki etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mutluluk, yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse, o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım” dedi.

İmamoğlu, “Bu yola, bu yürüyüşe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Ben, geçmişi temsil etmiyorum. ‘Öğrenilmiş çaresizlikler’ benim defterimde yok. Klişe benzetmeler benim defterimde yok. Hükmü çoktan ortadan kalkmış yargılar, bizim düşünce dünyamızda tor zerresi bile olamaz. Ben, geçmişin anlamsız alışkanlıklarını asla rehber edinmedim, edinmiyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin gözlerine baktığını belirten İmamoğlu, “Sizi anlamaya çalışıyorum. Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz, o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, “Sonucun, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii iktidarın neden olduğu bütün olumsuzluklara rağmen, Millet İttifakı olarak seçimi kazanamadık. Ben, kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü inanarak söylemiş biri olarak, ülkem adına tabii ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım. İktidarın siyaset anlayışının, devlet yönetim biçiminin toplumla ilişkili bugün yaşadığımız sorunların temel sebebi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yaşayabileceğimiz sorunların da kaynağı olacağı için, bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize her koşulda vazgeçmeden devam edeceğiz, devam edeceğim” şeklinde konuştu.