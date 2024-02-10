İmamoğlu: Saldırının AK Parti adayı ile ilgisi yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlendiği belirtilen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"