İmamoğlu'ndan Gürses'in tutuklanma talebine tepki: Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebine tepki göstererek "Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner" dedi.
Gazeteci Özlem Gürses, Youtube'da kendisine ait kanalda kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, tutuklama kararının doğru olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci Özlem Gürses’in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi doğru olmamıştır. Umarım mahkeme dil sürçmesi kaynaklı sorunu gözetir ve tutuklama kararı vermez. İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap Bağdat’tan da milletten de döner."
Gazeteci Özlem Gürses’in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi doğru olmamıştır. Umarım mahkeme dil sürçmesi kaynaklı sorunu gözetir ve tutuklama kararı vermez. İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 21, 2024