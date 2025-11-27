İnfaz Düzenlemesi 11 Yargı Paketinde neler var? İnfaz Düzenlemesi ne zaman çıkacak? soruları araştırılıyor. Vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Konu hakkında ortaya çıkan haberler detayların merak edilmesine yol açtı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ 11 YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

26 Kasım 2025 itibarıyla, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kapsamlı düzenleme taslağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulma aşamasına geldi. AK Parti kaynakları, paketin cuma günü (28 Kasım) Meclis'e teslim edileceğini bildirdi.

Paketin infaz düzenlemeleri kapsamında, en dikkat çeken unsurun Koronavirüs (Covid-19) izni olarak bilinen uygulamanın güncellenmesi olduğu belirtiliyor. Bu düzenlemenin, terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresini 5 yıl olarak uygulama ve hükümlülerin 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçmesini sağlaması bekleniyor. Bu sayede, ilk etapta 50 bin civarında mahkûmun tahliye imkânı bulabileceği öngörülüyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenleme yasalaşırsa, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen, ancak cezası kesinleşmeyenler de denetimli serbestlik süresini dışarıda tamamlayabilecek.

2020'de pandemi nedeniyle açık cezaevinde bulunanlara verilen "covid izni" düzenlemesiyle, açık cezavine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma olanağı getirilmiş; denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların tekrar cezaevine dönmemesi sağlanmıştı.

Yargı Paketi'nde, bu düzenlemenin kapsamı, "31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmemiş" olanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız geçen hafta konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"İnfaz Kanunu Geçici 10. maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti.

"Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı."