İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve Hakkari'den de hissedildi.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
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