İş dünyasından 19 Mayıs mesajları: Görevimiz gençliğe sahip çıkarak önünü açmak

İş dünyası temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlet, millet ve iş dünyası olarak hep beraber gençliğe sahip çıkmak ve onların önünü açmak zorunda olduklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Atatürk’ün bu anlamlı günü, bayram olarak hediye etmek suretiyle, gençlere olan güvenini açıkça ortaya koyduğuna işaret ederek, O’nun gençlere duyduğu güveni ve inancı aynen taşıdıklarını vurguladı. Gençleri iyi yetiştirmek, onlara iş bulmak ve çare üretmek durumunda olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Onun için daha fazla yatırım ve daha çok girişimci gerekmekte. Bu gerçekten yola çıkarak devletiyle, milletiyle, iş dünyasıyla hep beraber gençliğimize sahip çıkmak, onların önünü açmak zorundayız.”

“En karanlık anlarda sönmeyen umut”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesi ve inancının sembolü olarak nitelediği 19 Mayıs’ın kaderine boyun eğmeyen bir halkın geleceğini inşa etme iradesinin ilk kıvılcımı olduğunu vurguladı. Yorgancılar, “Ulu Önderimizin başlattığı o kutlu mücadele, en karanlık anlarda dahi yüreğimizde sönmeyen umudun ve bağımsızlık aşkımızın en büyük göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev; geçmişten aldığımız bu büyük mirası, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır” diye konuştu.

“Fırsat eşitliğini sağlamalıyız”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, her alanda ilham veren gençlerin bilimden sanata, teknolojiden spora her alanda Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak ülkemizi gururla temsil ettiklerini kaydetti. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin sadece bir sesleniş değil; bir sorumluluk devriyesi olduğunu vurgulayan Eskinazi, “Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, bu bilinç sarsılmadan duruyor. Bize düşen görev bu gençliğe alan açmak, onları desteklemek, hayallerine omuz vermek ve fırsat eşitliğini en güçlü şekilde sağlamak. Çünkü bir ülkenin en büyük gücü, düşünen, sorgulayan ve üreten gençleridir” görüşünü paylaştı.

“19 Mayıs tarihi bir dönüm noktası”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, , 19 Mayıs’ın sadece bir tarih değil, bağımsızlık tutkusunun ve azminin simgesi olduğunu vurguladı. İstiklal meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın Türk milletinin istiklal tutkusu ve istikbaline sahip çıkışının sembolü, üretken ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti hedefine doğru atılmış ilk adım olduğunu bildiren Baran, “Bu önemli günü, gençlere armağan eden Atatürk, ülkemizin parlak geleceğinin inşasını Türk gençliğine emanet ederek, onlara duyduğu güveni göstermiştir” dedi.

“Bağımsızlık yolunda en güçlü adım”

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının, yalnızca bir başlangıç değil, Türk milletinin kaderini değiştiren, bağımsızlık yolunda atılan en güçlü adımlardan biri olduğuna dikkati çekti. Atatürk’ün “Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz” sözünü hatırlatan Kartaloğlu, bu sözün gençliğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü ifadesi olduğunun altını çizdi.