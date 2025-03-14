İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı

26 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında vefat eden merhum Beyhan Benardete'nin ofisinde bulunan mektup, şimdilerde sosyetenin dilinde...

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre, ani ölümüyle sosyeteyi yasa boğan Beyhan Benardete, ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazmış.

İlgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş.

Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş.

Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş. Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş.

Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş."