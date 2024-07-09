Işık kapatma eylemi ne zaman, saat kaçta? CHP ışık kapatma eylemi hangi gün?

Işık kapatma eylemi ne zaman? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, emekli maaşı ve asgari ücret hakkında eleştirilerde bulundu. Ve bu iki kaleme zam gelmesi için ışık kapatma eyleminde bulunacaklarını açıkladı. Peki CHP ışık kapatma ve açma eylemi ne zaman saat kaçta? İşte tüm detaylar...

IŞIK KAPATMA EYLEMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında emekli ve asgari ücrete yapılan zammın yetersizliğine vurgu yaptı ve ışık kapatma eyleminde bulunacaklarını belirtti. Tüm vatandaşların da bu eyleme katılmasını isteyen Özgür Özel, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam 9'da emekliye ve asgari ücrete zam isteyen herkes ışıkları açıp kapatsın! Uzaydan görünecek." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE ZAM YÜZDE 24,73'TE KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarından sonra emeklilere gelen zam da yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. Ancak bu zaman emekliler tarafından beğenilmedi. Özellikle kök maaşa takılan 1.8 milyon emekli hiç zam alamadı. Asgari ücretin ise 17 bin 2 TL olması bir diğer eleştiri konusu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu rakamların azlığına dikkat çekerek herkesi ışık kapatma eylemine davet etti.