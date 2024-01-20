İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'a dayandı

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yükselişe geçti. Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 59.53 olarak ölçüldü ve yüzde 60 dilimine daha da yaklaştı. Peki, baraj doluluk oranları son durum nedir, yüzde kaç arttı?

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 82.42 ile Elmalı Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 26.13’lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 68.78

• Büyükçekmece Barajı yüzde 51.71

• Darlık Barajı yüzde 73.65

• Istrancalar Barajı yüzde 49.1

• Kazandere Barajı yüzde 43.35

• Elmalı Barajı yüzde 84.85

• Ömerli Barajı yüzde 78.61

• Pabuçdere Barajı yüzde 26.47

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.01

• Terkos Barajı yüzde 49.59