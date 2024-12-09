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Isparta'daki helikopter kazasında şehit olanların isimleri belli oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belli oldu.

Haber Merkezi
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Isparta'daki helikopter kazasında şehit olanların isimleri belli oldu
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında Isparta - Afyon Karayolu'nun 34. kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 300 metre yakınlarına UH-1 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğrayarak düştü.

Kazada şehitlerin Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

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