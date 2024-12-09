SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü: Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu 6 şehit(Video)

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yakınına düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

6 şehit

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, biri eğitim komutanı olmak üzere 5 personelin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yaralı askerin de kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tuğgeneral İsa Baydilli şehit düştü

Kazada şehit olanlar arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu öğrenildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehitler arasında 2 teğmen, 2 başçavuş ve Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de yer aldığını belirtti. Başdeğirmen, “İsa Baydilli paşamızı kaybettik. Isparta'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştık, çok üzgünüz” dedi.