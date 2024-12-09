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Isparta'da helikopter düştü, 6 şehit var: Pervanesi düştü, kanadı koptu, bir anda alev topuna döndü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Meydana gelen kazada 6 asker şehit oldu. O anlara şahit olan Mustafa Yılmaz, “helikopterin pervanesinin düştüğünü ve kanadının koptuğunu gördüm daha sonra bir anda alev topuna döndü” dedi.

Haber Merkezi
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Isparta'da helikopter düştü, 6 şehit var: Pervanesi düştü, kanadı koptu, bir anda alev topuna döndü
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yaralı personel de şehit oldu

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. MSB, yaptığı yeni açıklamada, “Hastaneye sevk edilen personelimiz de hayatını kaybederek şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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 Şehitlerin naaşları Isparta Şehir Hastanesi Morgu'nda

Kazanın ardından şehit olan askerlerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Helikopterin düştüğünü gören görgü tanığı o anları anlattı

Helikopterin düştüğünü gören görgü tanığı o anları şöyle anlattı:
“Ben burada akaryakıt istasyonunda görevliyim. Saat 11.00 sıralarında bir araca yakıt vermek için dışarıya çıktığımda gürültülü bir çarpışma sesi duydum. Sesin geldiği yöne doğru döndüğümde helikopterin pervanesinin düştüğünü ve kanadının koptuğunu gördüm. Daha sonra helikopterin bir anda alev topuna döndüğünü gördüm. Burası eğitim sahası zaten sürekli helikopterler uçar. Biz uçuşların önce normal bir uçuş olduğunu zannetmiştik daha sonra düştüğünü görünce ekiplere haber verdik. Kısa sürede olay yerine geldiler.” 

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