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Helikopter düştü: Samsun'a acı haber ulaştı... Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı (24) şehit oldu.

Haber Merkezi
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Helikopter düştü: Samsun'a acı haber ulaştı... Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Kazada 6 asker şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden askerlerden birinin Samsun'un Havza ilçesi doğumlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) olduğu bilgisine ulaşıldı.

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