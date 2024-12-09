Helikopter düştü: Samsun'a acı haber ulaştı... Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı (24) şehit oldu.
İHA
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.
Kazada 6 asker şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden askerlerden birinin Samsun'un Havza ilçesi doğumlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) olduğu bilgisine ulaşıldı.
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