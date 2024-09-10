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İsrail'in Han Yunus saldırısına bakanlıktan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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İsrail'in Han Yunus saldırısına bakanlıktan sert tepki
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının ise yaralandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırıya sert tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz."

 

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