İstanbul, Ankara ve İzmir’in yeni ilçe başkanları kimler?
2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilçelerde CHP, AK Parti ve Bağımsız adaylardan hangi aday seçimi kazandı? Üç büyük ilin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan başkanları kimler? İsim İsim 3 büyük ilden kazanan belediye başkanları...
İSTANBUL
Adalar Ali Ercan Akpolat (CHP)
Arnavutköy Mustafa Candaroğlu (AK Parti)
Ataşehir Onursal Adıgüzel (CHP)
Avcılar Utku Caner Çaykara (CHP)
Bağcılar Abdullah Özdemir (AK Parti)
Bahçelievler Hakan Bahadır (AK Parti)
Bakırköy Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu (CHP)
Başakşehir Yasin Kartoğlu (AK Parti)
Bayrampaşa Hasan Mutlu (CHP)
Beşiktaş Rıza Akpolat (CHP)
Beykoz Alaattin Köseler (CHP)
Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık (CHP)
Beyoğlu İnan Güney (CHP)
Büyükçekmece Hasan Akgün (CHP)
Çatalca Erhan Güzel (CHP)
Çekmeköy Orhan Çerkez (CHP)
Esenler Mehmet Tevfi k Göksu (AK Parti)
Esenyurt Ahmet Özer (CHP)
Eyüpsultan Mithat Bülent Özmen (CHP)
Fatih Mehmet Ergün Turan (AK Parti)
Gaziosmanpaşa Hakan Bahçetepe (CHP)
Güngören Bünyamin Demir (AK Parti)
Kadıköy Mesut Kösedağı (CHP)
Kağıthane Mevlüt Öztekin (AK Parti)
Kartal Gökhan Yüksel (CHP)
Küçükçekmece Kemal Çebi (CHP)
Maltepe Esin Köymen (CHP)
Pendik Ahmet Cin (AK Parti)
Sancaktepe Alper Yeğin (CHP)
Sarıyer Mustafa Oktay Aksu (CHP)
Silivri Bora Balcıoğlu (CHP)
Sultanbeyli Ali Tombaş (AK Parti)
Sultangazi Abdurrahman Dursun (AK Parti)
Şile Özgür Kabadayı (CHP)
Şişli Resul Emrah Şahan (CHP)
Tuzla Eren Ali Bingöl (CHP)
Ümraniye İsmet Yıldırım (AK Parti)
Üsküdar Sinem Dedetaş (CHP)
Zeytinburnu Ömer Arısoy (AK Parti)
ANKARA
Akyurt Hilal Ayık (AK Parti)
Altındağ Veysel Tiryaki (AK Parti)
Ayaş İzzet Demircioğlu (İzzet Demircioğlu)
Bala Ahmet Buran (AK Parti)
Beypazarı Özer Kasap (CHP)
Çamlıdere Adem Ceylan (Bağımsız)
Çankaya Hüseyin Can Güner (CHP)
Çubuk Baki Demirbaş (AK Parti)
Elmadağ Adem Barış Aşkın (CHP)
Etimesgut Erdal Beşikçioğlu (CHP)
Evren Hüseyin Ünsal (AK Parti)
Gölbaşı Yakup Odabaşı (CHP)
Güdül Mehmet Doğanay (CHP)
Haymana Levent Koç (CHP)
Kalecik Satılmış Karakoç (CHP)
Kahramankazan Selim Çırpanoğlu (CHP)
Keçiören Mesut Özarslan (CHP)
Kızılcahamam Süleyman Acar (AK Parti)
Mamak Veli Gündüz Şahin (CHP)
Nallıhan Ertunç Güngör (CHP)
Polatlı Mürsel Yıldızkaya (CHP)
Pursaklar Ertuğrul Çetin (AK Parti)
Sincan Murat Ercan (AK Parti)
Şerefl ikoçhisar Mustafa Koçak (CHP)
Yenimahalle Fethi Yaşar (CHP)
İZMİR
Balçova Onur Yiğit (CHP)
Bayındır Davut Sakarsu (CHP)
Bayraklı İrfan Önal (CHP)
Bergama Tanju Çelik (CHP)
Beydağ Şakir Başaran (CHP)
Bornova Ömer Eşki (CHP)
Buca Görkem Duman (CHP)
Çeşme Lal Denizli (CHP)
Çiğli Onur Emrah Yıldız (CHP)
Dikili Adil Kırgöz (CHP)
Foça Saniye Fıçı (CHP)
Gaziemir Ünal Işık (CHP)
Güzelbahçe Mustafa Günay (CHP)
Karabağlar Emine Helil İnay Kınay (CHP)
Karaburun İlkay Girgin Erdoğan (CHP)
Karşıyaka Behice Yıldız Ünsan (CHP)
Kemalpaşa Mehmet Türkmen (CHP)
Kınık Sema Bodur (CHP)
Kiraz Nasuh Coşkun (CHP)
Konak Nilüfer Çınarlı Mutlu (CHP)
Menderes İlkay Çiçek (CHP)
Menemen Aydın Pehlivan (AK Parti)
Narlıdere Erman Uzun (CHP)
Ödemiş Mustafa Turan (CHP)
Seferihisar İsmail Yetişkin (CHP)
Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel (CHP)
Tire Hayati Okuroğlu (CHP)
Torbalı Övünç Demir (CHP)
Urla Selçuk Balkan (CHP)