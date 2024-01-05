İstanbul barajlarında son durum: Aylar önce hayvanların otladığı barajlarda, su seviyesi yükselişte

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,44 seviyesine yükseldi.

Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,77, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 25,01'e yükseldi.

Geçtiğimiz sene Mart ayında Kazandere Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,93'e, Papuçdere Barajı ise yüzde 7,17'ye kadar gerilerken bölgede hayvanlar otluyordu.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 69,82

Papuçdere Barajı: Yüzde 25,01

Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,57

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 43,97

Alibeyköy Barajı: Yüzde 61,5

Terkos Barajı: Yüzde 43,82

Kazandere Barajı: Yüzde 41,77

Elmalı Barajı: Yüzde 84,71

Darlık Barajı Yüzde 63,73

Istrancalar Barajı: Yüzde 44,84