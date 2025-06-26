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İzmir'de yangın kâbusu: Saatlerdir sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinden başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
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İzmir'de yangın kâbusu: Saatlerdir sürüyor
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Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmada yaklaşık 20 saat geride kaldı.

Kara ekipleri yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeriyle yangına müdahale sürüyor.

Ne olmuştu?

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Foça ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edilmiş, 2 personel hastaneye kaldırılmış, bir arazöz de yangından zarar görmüştü.

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