İstanbul Fatih'te Seçim Sonuçları (2024 Yerel Seçim Sonuçları)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oylar sayılıyor. İstanbul Fatih'te seçim sonuçları belli oluyor. AK Parti'nin kalesi olarak bilinen İstanbul Fatih'te ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları şöyle:

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Tüm Türkiye'de tamamlandı. 81 ilde oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı.

İstanbul Fatih'te'de beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. İstanbul Fatih'te'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

(AK PARTİ ) Mehmet Ergün Turan % 49,36

(CHP) Mahir Polat % 47.22