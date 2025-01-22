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İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga: Bir kişi yaşamını yitirdi

Kağıthane'de site otoparkındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli E.V. olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga: Bir kişi yaşamını yitirdi
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İstanbul Kağıthane'de 20 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi İhlas Sokak'taki site otoparkında, A.C.P. ile İsveç uyruklu E.V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.V. silahla A.C.P'yi yaraladı.

E.V. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen A.C.P, kaldırıldığı Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.V. olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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