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Kartalkaya yangınında Şevval’in zor seçimi: Babasıyla konuşurken pencereden atladı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 25 yaşındaki Şevval Şahin alevlerden kaçmak için pencereden atlamak zorunda kaldı. Yangın sırasında 12. katta mahsur kalan Şahin, babasını görüntülü arayarak bu zorlu kararı aldı.

Haber Merkezi
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Kartalkaya yangınında Şevval’in zor seçimi: Babasıyla konuşurken pencereden atladı
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Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin yaşanan dramın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında, insanların can havliyle yaşadığı zor anlar tahmin edilemez boyutta.

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında, 25 yaşındaki Şevval Şahin, alevlerden kaçmak için can havliyle pencereden atlamak zorunda kaldı. Yangın sırasında 12. katta mahsur kalan Şahin, babasını görüntülü arayarak, bu zorlu kararı görüşme sırasında aldı.

Alevlerden kaçmak için pencereden atladı

Bartın’da yaşayan ve 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, yangın sırasında personel katında bulunuyordu. Otelin 12. katında mahsur kalan Şahin, alevlerden kaçmak için pencereden atlayarak ağır yaralandı. Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Durumu ciddiyetini koruyor

Yangın sırasında yaşanan dehşet anlarına dair yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Şevval Şahin’in, otelde mahsur kaldığı sırada Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Alevlerin hızla yayılmasıyla çaresiz kalan genç kadının, babasıyla konuştuğu sırada pencereden atlama kararını aldığı belirtildi. Baba Erdal Şahin, kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavi sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.

Bazı kişiler alevlerin hızlanmasıyla pencereden atladı

Dün sabaha karşı başlayan yangın, otelin dış cephesinde kullanılan ahşap kaplamalar nedeniyle hızla büyüdü. Otelde bulunan birçok kişi, yangın merdivenlerine ulaşamadan alevlere veya dumana maruz kaldı. Can havliyle pencerelere yönelen kişilerden bazıları, alevlerin ilerlemesiyle pencerelerden atlamak zorunda kaldı.

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