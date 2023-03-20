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İstanbul Ramazan İmsakiye takvimi: İftar saati ve sahur vakti ne zaman?

Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. İstanbul'da imsak vakti, sahur saati, iftar saati ve teravih saatleri ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı 30 günlük İmsakiye takvimini paylaştı. İstanbul'da vatandaşların sık sorduğu sahura kaçta kalkılacak, akşam namazı ezanı kaçta, sabah ezanı kaçta soruları yanıtlandı.

Haber Merkezi
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İşte İstanbul imsakiyesi...

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

1 - 23.03.2023 Perşembe

05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45

2-  24.03.2023 Cuma

05:29 06:55 13:16 16:42 19:26 20:47

3-  25.03.2023 Cumartesi

05:27 06:53 13:15 16:43 19:27 20:48

4-  26.03.2023 Pazar

05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49

5-  27.03.2023 Pazartesi

05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50

6-  28.03.2023 Salı

05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51

7-  29.03.2023 Çarşamba

05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53

8- 30.03.2023 Perşembe

05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54

9-  31.03.2023 Cuma

05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55

10- 01.04.2023 Cumartesi

05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56

11-  02.04.2023 Pazar

05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58

12-  03.04.2023 Pazartesi

05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59

13-  04.04.2023 Salı

05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00

14-  05.04.2023 Çarşamba

05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02

15-  06.04.2023 Perşembe

05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03

16-  07.04.2023 Cuma

05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04

17- 08.04.2023 Cumartesi

05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06

18-  09.04.2023 Pazar

04:59 06:28 13:11 16:49 19:43 21:07

19-  10.04.2023 Pazartesi

04:57 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08

20-  11.04.2023 Salı

04:55 06:25 13:10 16:50 19:45 21:10

21-  12.04.2023 Çarşamba

04:53 06:24 13:10 16:51 19:47 21:11

22- 13.04.2023 Perşembe

04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:12

23-  14.04.2023 Cuma

04:49 06:21 13:10 16:51 19:49 21:14

24- 15.04.2023 Cumartesi

04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15

25-  16.04.2023 Pazar

04:46 06:17 13:09 16:52 19:51 21:16

26-  17.04.2023 Pazartesi

04:44 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18

Kadir Gecesi

27- 18.04.2023 Salı

04:42 06:14 13:09 16:53 19:53 21:19

28- 19.04.2023 Çarşamba

04:40 06:13 13:08 16:53 19:54 21:21

29- 20.04.2023 Perşembe

04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:22

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Bayram Namazı : 06:49

Konya'da Ramazan İmsakiye takvimi: İftar saati ve sahur vakti ne zaman?

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Konya'da Ramazan İmsakiye takvimi: İftar saati ve sahur vakti ne zaman?
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